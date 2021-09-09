بولندا تفرض التعادل على إنجلترا وإيطاليا تكتسح ليتوانيا بخماسية

2021/09/09 | 00:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعفرض المنتخب البولندي التعادل الايجابي على المنتخب الانجليزي ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وسجل هاري كين هدف التقدم لمنتخب انجلترا في الدقيقة (72) من المباراة بينما عادل النتيجة داميان زيما نسكي للمنتخب البولندي في الدقيقة (90) من المباراة.وفي مباراة اخرى، حقق منتخب إيطاليا فوزا عريضا على حساب ليتوانيا، بنتيجة (5-0)، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وأحرز أهداف المنتخب الإيطالي مويس كين (11 و29)، وإدجاراس أوتكوس لاعب ليتوانيا بالخطأ في مرماه (14)، وجياكومو راسبادوري (24) وجيوفاني دي لورينزو (54).بهذا الفوز، استمر الأزوري في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، بينما ظل المنتخب الليتواني بالمركز الخامس والأخير من دون نقاط.

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