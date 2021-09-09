تويتر يتيح حذف شخص من قائمة المتابعين دون حظره

2021/09/09 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم موقع تويتر، هذا الأسبوع، حلا فعالا لمن يرغب بإزالة شخص من قائمة متابعيه، دون التسبب بإحراج وضعه في قائمة الحظر.

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