شاهد بالفيديو.. بعد هجوم كركوك .. الجيش العراقي يتوعد تنظيم

2021/09/09 | 00:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tknE-AYO-_k

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