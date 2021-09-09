2021/09/09 | 00:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SrwOmvfL42o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير الساعدي : التنازع السياسي على المناطق المتنازع عليها يسبب الفراغ الأمني فيها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمير الساعدي : التنازع السياسي على المناطق المتنازع عليها يسبب الفراغ الأمني فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).