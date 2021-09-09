جهاز محو الأمية: شهادة من يتخرجون منا معادلة للرابع ابتدائي

2021/09/09 | 00:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، أن خريجي مراكز محو الأمية يحصلون على شهادة معترف بها من وزارة التربية، معادلة للرابع الابتدائي، مشيرًا إلى إمكانية مواصلتهم لسكة التعليم.

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وقال الناطق باسم الجهاز مؤيد العبيدي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنه "لدينا مراكز في عموم العراق، كما أن أقسام محو الأمية منتشرة في المديريات العامة للتربية".

وأضاف العبيدي أن "من يلتحق بأحد مراكز محو الأمية، أمامه مرحلتان، هما مرحلة أساس ومرحلة تكميل، ومدة كل مرحلة سبعة أشهر".

وتابع أن "من يجتاز المرحلتين آنفتي الذكر يمنح شهادة معترف بها من وزارة التربية، وهذا الشهادة معادلة للصف الرابع الابتدائي وبإمكانه الرجوع إلى سكة التعليم ليكمل دراسته بشكل طبيعي".

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بوضع خطة شاملة لمكافحة الأمية.

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