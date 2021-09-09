تصفيات المونديال.. إيطاليا تكتسح وبلجيكا تقترب وإنجلترا تتعثر في

2021/09/09 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاوتت نتائج المنتخبات الأوروبية الكبرى، الأربعاء، في الجولة الأحدث من تصفيات مونديال قطر 2022، بعد مباريات مثيرة شهدت انتصارين عريضين لإيطاليا وألمانيا، وفوز صعب للإسبان وتعثر إنجليزي في الثواني الأخيرة.

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