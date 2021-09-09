الفقر والمحتل الأجنبى وسُلطات الذكور - منى حلمي

2021/09/09 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي -----------------------------------------------قليلة هى الأعمال الفنية ، التى تبنى قيما جديدة ، للعلاقات بين البشر ، تكون أكثر انسانية ، وعدلا ، وحرية .



وبالتالى تخلق حضارة مغايرة ، يمكنها اسعاد الانسان ، والارتقاء به .



هذا بالطبع ، دون أن تكون فجة ، غير جذابة ، تخل بشرط توافر المتعة ، والبهجة .وهذا أمر ، تشترك فيه ، كل بلاد العالم .



مما يوضح ، كم هو صعب جدا ، أن يتورط مثلا ، فيلم ......





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