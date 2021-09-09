الكتابة بدون حِبر... - احمد جمعة

2021/09/09 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة عالمي الرَحْب والخيالي، ثمَرة حصاد سنوات طويلة، أمْضَيتها بالقراءة والتجريب والنتاج والبحث عن هوية بالكتابة تُجسد حصيلة بحث وتقصي وسَبْر غوْر الحياة حولي مجربًا التعبير عن محيطٍ مكاني وزمني، انعَكسَت هذه التجربة بنتاجٍ مهما صادفتُ خلالها من مرارة وإنهاك لكنَّها بمرارتها تلك تشكِل معاناة جميلة لا أنفَك أعمقها كلمّا وجدتُ الفرصة في الغوص بمزيدٍ من السرد المُعبِّر عن ذاتي الموضوعية والباطنيّة، بمّا ي ......





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