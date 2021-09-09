هل ستعود مثل خالد يوسف؟ - محمد عبد المجيد

2021/09/09 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد يسألونني عن الحد الأقصى لقوة تحمُّلي في مواجهة الطاغية والفساد؛ ومتى أعود إلى مصر للارتماء في أحضان أو تحت حذاء السلطة حتى تتفتح لي من جديد أبواب الوطن الأم.وهل تحتاج الإجابة إلى التفكير هُنيهة لمقارنة الموت بشرف مع الحياة برائحة القبور و..



حبر المطابع؟عشرات من الإعلاميين والمثقفين والأدباء والشعراء والنخبة اختاروا السلطة والمال والمنصب والحماية .كان قلمي حادا عندما ناهضت نفاق السلطة ا ......





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