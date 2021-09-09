الداخلية المغربية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات

2021/09/09 | 01:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الداخلية المغربية، عن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت الأربعاء في مختلف أنحاء البلاد.وقالت الوزارة في بيان، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 50.18 بالمئة على المستوى الوطني، بزيادة طفيفة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2016 وهي 43 في المئة.وأضاف: ان "عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة..باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت".ويتنافس 31 حزبا وائتلافا على 395 مقعدا في الغرفة الأدنى للبرلمان.كما اختار الناخبون أيضا ممثلين عن 678 مقعدا في المجالس البلدية.وأغلقت مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، الأربعاء، بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم، في ثالث انتخابات تشهدها البلاد منذ إقرار دستور 2011.المصدر: سكاي نيوز عربية

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