عرقلة سير العدالة في جريمة فض الاعتصام - محمد مهاجر

2021/09/09 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر اذا فشلت او تقاعست الأجهزة العدلية في اثبات جريمة ما فهل يعد هذا نهاية المطاف؟ ان الإجابة على هذا السؤال معقدة لان القضاء يعتمد على الأدلة وعلى الشهود والقرائن وغيرها من الأدوات التي لا يعنى عدم توفرها ان جريمة ما لم تقع.



وهنالك حالات كثيرة تم فيها إخفاء الأدلة او تعطل سير العدالة او افلت الجناة من العقاب.فى السودان اعتصم المحتجين على نظام الرئيس المخلوع البشير امام القيادة العامة للجيش فت ......





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