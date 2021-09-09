أزمة التحليل في العلاقات الدولية - بوناب كمال

2021/09/09 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوناب_كمال باتَ إغراءً شائعًا لبعض محلّلي العلاقات الدولية أنْ يُغلّفوا أنفسهم ضمن "إطارٍ مفاهيمي" مُعتقدينَ بأنّ ذلك سيُمكّنُهم من التعبير عنْ ما يريدونَ بشكلٍ ملائم؛ إنّ في هذا نوعٌ من الالتقاطية أو نظرية قطف الكرز (cherry picking) أيْ الاستمتاع ببناء النماذج واختيار ما يتناسبُ من صفحات التاريخ لإثبات الفرضيات، وكأنّ "القُرونَ متساويةٌ في عين الله".



و يُتّهمُ هذا الاتجاه التّحليلي أيضا بأنه "بروكريستي"؛ فف ......





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