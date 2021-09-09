2021/09/09 | 01:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجلة "تايم آوت" البريطانية عن تصنيفها الحديث لأفضل مدن العالم، في 2021، وظهرت أبو ظبي ودبي ضمن قائمة الثلاثين الأوائل بين المدن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يضم مدينتين عربيتين.. تصنيف جديد لـ "أفضل مدن العالم") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يضم مدينتين عربيتين.. تصنيف جديد لـ "أفضل مدن العالم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).