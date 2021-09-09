إحباط حيلة جديدة لتهريب شحنة مخدرات لحزب الله إلى السعودية

2021/09/09 | 03:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، عن تمكن كوادرها من إحباط عملية كانت تقودها شبكة مرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني لتهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة إلى البلاد.

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