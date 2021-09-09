الصحة تحذّر من موجات جديدة لكورونا

2021/09/09 | 03:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

حذرت وزارة الصحة من موجات جديدة لفيروس كورونا مع اقتراب موسم الشتاء.

وواصلت الفرق الميدانيَّة التابعة لها تنظيم حملات تطعيم ضد الفيروس في عدد من المؤسسات الحكومية ودور العبادة في بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر لـ"الصباح": إنَّ "هناك جولات ميدانية تنظمها الوزارة في عدد من المؤسسات الحكومية ودور العبادة للوقاية من الفيروس بهدف تسهيل تلقي المواطنين اللقاح"، مشيرا إلى أنَّ "الوزارة نظمت مؤخرا زيارة ميدانية إلى كنيسة دير( دار المحبة) القديسة الام تريزا وعدد من دور العبادة في بغداد والمحافظات وشهدت اقبالا على تلقي التطعيم من المواطنين والعاملين في الكنيسة" .

من جهتها، ذكرت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح أنَّ الوباء لم ينحسر بعد، لأننا لم نصل حتى الآن للنسبة المطلوبة من التلقيح، لذا فإنَّ امكانية الدخول في موجات جديدة واردة لاسيما خلال موسم الشتاء .

واشارت إلى أنَّ "السبيل الوحيد لمواجهة الفيروس هو التطعيم والالتزام بالاجراءات الوقائية".

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