"أسبابه مجهولة".. عشرة قتلى في حريق بمستشفى لعلاج مصابي كورونا في مقدونيا الشمالية

2021/09/09 | 04:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي عشرة أشخاص على الأقلّ مصرعهم في حريق اندلع ليل الأربعاء في مستشفى لعلاج مرضى كوفيد-19 في مقدونيا الشمالية، كما أعلن وزير الصحّة في البلد البلقاني.

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