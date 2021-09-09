2021/09/09 | 04:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EU3VNe8pXl0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - نائب: جائحة كورونا أوقفت برامج محو الأمية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - نائب: جائحة كورونا أوقفت برامج محو الأمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).