"هزيمة كبيرة" للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية المغربية

2021/09/09 | 05:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مني حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب بخسارة كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد، الأربعاء، في انتكاسة كبيرة في واحدة من آخر الدول التي صعد فيها الإسلاميون إلى السلطة بعد احتجاجات الربيع العربي.

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