انتخابات المغرب:

2021/09/09 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، الأربعاء، بحسب نتائج مؤقتة أعلن عنها وزير الداخلية المغربي، عبد الواحد لفتيت، نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية بحصوله على 97 مقعدا.

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