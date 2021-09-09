2021/09/09 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت اللجنة التأديبية لرابطة كرة القدم الاحترافية في فرنسا قرارا، الأربعاء، بإعادة مباراة نيس ومارسيليا التي توقفت في 22 أغسطس بعد حوادث خطيرة، على أرض محايدة وخلف أبواب مغلقة.

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