حبيب يكشف سبب مغادرة رونالدو

2021/09/09 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم عودته المفاجئة إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، لم يكشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو عن سبب مغادرته ليوفنتوس الإيطالي الذي أمضى فيه ثلاث سنوات، لكن صديقا مقربا منه كشف سبب رحيله عن نادي السيدة العجوز.

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