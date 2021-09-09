قلق أممي على حقوق النساء في أفغانستان

2021/09/09 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مسؤولة أممية مقرّها في كابل، الأربعاء، أنّ حركة طالبان لا تنفكّ تؤكّد أنّ "حقوق المرأة ستُحترم في إطار الإسلام، لكنّنا نتلقّى كلّ يوم تقارير عن انتكاسات" تتعلّق بهذه الحقوق.

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