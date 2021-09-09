شيءٌ من اللغة العربية ح 19(المفعول فيه، الظرف). - مديح الصادق

2021/09/09 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق جاء في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك أنَّ المفعول فيه، الظرف؛ إما زمان أو مكان تضمَّن معنى (في)، فعند قولك: (ابقَ هُنا شهراً)؛ فذلك يعني: (ابقَ في هذا المكانِ في شهرٍ).



هنا: ظرف مكان، شهر: ظرف زمان.حكم ظرف المكان أو الزمان النصب، وناصبه ما وقع فيه، وهو واحد ممّا يأتي:1- المصدر: أسعدني (حضورُكَ) يومَ الخميسِ، أمامَ القاعةِ.2- الفعل: (حضرْتَ) يومَ الخميسِ، أمامَ القاعةِ.3- الوص ......





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