2021/09/09 | 07:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تحرص على الالتزام بعادات صحية تضمن لك العيش لفترة أطول؟ إذا كنت تقوم بذلك، فهنيئاً لك، لأنها ستزيد من فترة شبابك.وسلّطت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، على "تويتر" الضوء على مجموعة من العادات الصحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تريد إدامة شبابك؟ 9 عادات يومية يجب عليك اتباعها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تريد إدامة شبابك؟ 9 عادات يومية يجب عليك اتباعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).