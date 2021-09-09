انهيار في مطار الكويت الجديد.. إنقاذ عامل أمضى أربع ساعات تحت الأنقاض

2021/09/09 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادث انهيار رملي بمحيط مشروع مطار الكويت الجديد، تمكن عامل من البقاء على قيد الحياة بعدما قضى أربع ساعات تحت الأنقاض، بينما توفي عاملين آخرين، بحسب بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

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