الكاظمي لبلاسخارت: جهود الحكومة ستضمن نجاح الانتخابات

2021/09/09 | 08:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظــــمي، أمس الأربعاء، استعدادات العراق للعملية الانتخابية، خلال استقباله الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أنه «استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء بحث آخر استعدادات العراق للعملية الانتخابية، وآخر التحضيرات التي من شأنها إنجاح الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل».

وأكّد الكاظمي وفق البيان، أن «الجهود الحكومية المستمرة والدؤوبة هدفها ضمان النجاح، وتأمين المشاركة الشعبية الفعّالة في الانتخابات، بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن الإرادة الحرة للشعب العراقي».

واضاف البيان، «وجرى خلال اللقاء أيضاً التأكيد على التنسيق الثنائي بين العراق والأمم المتحدة، وانسيابية عمل فرق المراقبة الدولية التي ستشارك في تعزيز مصداقية الانتخابات».

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