باشراف الفريق عماد محمد محمود ..وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تحقق «حصيلة نوعية» من العمليات الأمنية

2021/09/09 | 08:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

باشراف الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة القبض على عدة متهمين بسرقة أموال ومصوغات ذهبية وأخرى بتجارة الاعضاء البشرية في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد مكتب مكافحة اجرام الحرية تمكنت من القبض على متهمة بسرقة مبلغ (8 ملايين دينار مع مصوغات ذهبية بقيمة 4 ملايين دينار) وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات”.وبحسب البيان، “تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل من القبض على متهم بسرقة مبلغ (15 مليون دينار) من داخل محل تجاري وفق احكام المادة 444 من قانون العقوبات”.



واضاف البيان، ان “مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة تمكنت من القبض على متهمة بسرقة مبلغ (5 ملايين دينار مع مصوغات ذهبية) من احد المواطنين وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات”.

وتابع، “مفارز مكتب مكافحة اجرام النهروان تمكنت من القبض على متهم بسرقة مبلغ (12 مليون دينار) من داخل احد الدور السكنية ضمن القاطع وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات”.

ووفقا للبيان، “تمكنت مفارز مكتب الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الاعضاء البشرية من القبض على متهمة بتجارة وبيع الاعضاء البشرية وفق احكام المادة 17 من قانون تجارة الاعضاء البشرية”.

واختتم البيان، بالقول، “هذا وقد تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقهم”.

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