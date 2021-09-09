2021/09/09 | 08:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قرر الجيش الإسرائيلي الدفع بآلاف الجنود للمشاركة في عملية البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن “جلبوع” الإسرائيلي.وذكر المتحدث باسم الجيش أنه تقررت زيادة قوات الجيش المشاركة في مساعدة الشرطة بجهود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الإسرائيلي يدفع بالاف الجنود بحثا عن الأسرى الفلسطينيين الفارين المركز الخبري الوطني.

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