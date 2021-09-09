التحالف: اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط

2021/09/09 | 08:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن "تحالف دعم الشرعية" فجر الخميس عن اعتراض 3 طائرات مسيرة مفخخة وتدميرها بعد أن أطلقت باتجاه خميس مشيط.ووصف التحالف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التصعيد الحوثي بأنه عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

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