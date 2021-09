2021/09/09 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان نيك مارسون وديان كيرشكي بمثابة غريبين عن بعضهما البعض على متن رحلة غيرت مسارها إلى نيوفاوندلاند، بعد أغلق المجال الجوي الأمريكي خلال أحداث 11 سبتمبر.ساعدت قصة الحب غير المتوقعة في إلهام المسرحية الموسيقية الشهيرة Come From Away.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثنائي يقعان بالحب بعدما "نسفت" هجمات 11 سبتمبر مخطط رحلتهما لأمريكا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثنائي يقعان بالحب بعدما "نسفت" هجمات 11 سبتمبر مخطط رحلتهما لأمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).