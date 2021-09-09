2021/09/09 | 08:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يوعز بارسال طائرة عسكرية لنقل جثمان المظفر من السعودية إلى النجف الاشرف » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 08:19

واع/

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