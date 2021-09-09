2021/09/09 | 08:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت قيادة عمليات البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الخميس، موقفاً مطمئناً بشأن طريق زوار الاربعينية المتوجهين صوب مدينة كربلاء وذلك بعد اندلاع نزاع عشائري طاحن ادى لقطع الطريق.وقالت في بيان، تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نزاع عشائري على طريق زائري الأربعينية وعمليات البصرة توضح المركز الخبري الوطني.

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