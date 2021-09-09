2021/09/09 | 08:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو 20 سنة من توليها الحكم في أفغانستان، عادت طالبان للسيطرة على مفاصل الدولة، وشكلت حكومة جديدة، جميع وزرائها من أعضاء الحركة وقياداتها، بعد انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان.

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