2021/09/09 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اقترحت لجنتا التربية والصحة النيابيتان تأجيل السنة الدراسيَّة الحضورية لما بعد الانتخابات النيابية.وذكر عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، أنَّ “السنة الدراسية 2021 ــ 2022 من المؤمل أن تبدأ بعد اجراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجددًا..



الكشف عن موعد تحديد بدء العام الدراسي الجديد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجددًا.. الكشف عن موعد تحديد بدء العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجددًا.. الكشف عن موعد تحديد بدء العام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).