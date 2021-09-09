2021/09/09 | 08:46 - المصدر: عين العراق

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الخميس 9 سبتمبر 2021 | 08:29 صباحاً

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نائب: موعد بدء العام الدراسي سيُحدد بعد الانتخابات

اقترحت لجنتا التربية والصحة النيابيتان تأجيل السنة الدراسيَّة الحضورية لما بعد الانتخابات النيابية، بالتزامن مع ذلك، اشترطت اللجنـة العُليـا للصـحة والسـلامة الوطنيـة على الهيئات التدريسية في الجامعات الحكومية والاهلية جلب بطاقة التلقيح أو فحص PCR للطلبة والملاكات التدريسية.

وذكر عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي في تصريح صحفي أنَّ السنة الدراسية 2021 ــ 2022 من المؤمل أن تبدأ بعد اجراء انتخابات العام 2021، مشيرا إلى وجود اجتماعات مكثفة مع وزارة التربية لمناقشة آلية بدء الدوام في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أنَّ الوضع الذي يمر به البلد استثنائي ويتطلب تكثيف الجهود لاستمرار التعليم بوجود الجائحة.



واكد أنَّ موعد بدء العام الدراسي سيُحدد بعد الانتخابات.

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