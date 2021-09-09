اسعار النفط مستقرة رغم انخفاض الإنتاج الأمريكي

2021/09/09 | 08:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تراجع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك عقب الأضرار الناجمة عن إعصار إيدا الذي عزز السوق، إلا أن اقتصاد الدول ما زالت لم تتعافى جراء كورونا.

وأضاف برنت خمسة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 72.65 دولارا للبرميل في الساعة 05:12 بتوقيت جرينتش وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 3 سنتات أو 0422 بالمئة إلى 69.28 دولارا للبرميل.

وظل نحو 77 بالمئة من إنتاج الولايات المتحدة في الخليج غير متصل يوم الثلاثاء، أو نحو 1.4 مليون برميل يوميا.



وخسر السوق نحو 17.5 مليون برميل من النفط حتى الآن.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 200 ألف برميل يوميًا في عام 2021 ليصل الى 11.08 مليون برميل يوميًا.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 6.4 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر، بينما انخفضت مخزونات الخام 2.9 مليون برميل.

بالمقابل اتفقت منظمة اوبك+ على زيادة الانتاج بواقع 400 الف برميل في وقت ما زالت اقتصاديات الدول لم تتعافى كليا من كورونا .

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