2021/09/09 | 08:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، علي راضي، الأربعاء، أن العراق لم يوقع مع تركيا أية وثيقة بخصوص المياه، كاشفًا عن مساع وزارته توقيع وثيقة مع الجانب التركي تحدد حصة العراق المائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساع عراقية-دولية للحصول على وثيقة مياه “رقمية” المركز الخبري الوطني.

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