هجمات 11 سبتمبر.. حصيلة إجمالية للخسائر البشرية والاقتصادية

2021/09/09 | 09:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد مرور 20 عامًا على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، إليكم نظرة على الأحداث التي راح ضحيتها 2977 شخصًا في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة وخارج شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.

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