مخبأة داخل معدات ميكانيكية.. السعودية: احباط محاولة تهريب حوالي نصف طن من المخدرات إلى المملكة

2021/09/09 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب

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