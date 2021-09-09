مفوضية الانتخابات تتوعد ممزقي صور المرشحين بالحبس والغرامة

2021/09/09 | 09:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توعدت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، الأشخاص الذين يمزقون صور المرشحين بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن عام أو بغرامة مالية تتراوح بين مليون و 5 ملايين دينار أو كلا العقوبتين.وقالت المتحدثة باسم […]

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