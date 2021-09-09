بعد صفقة مع الأمير الوليد بن طلال.. بيل غيتس يستحوذ على أكبر حصة في

2021/09/09 | 09:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت الشركة التي تدير استثمارات لمؤسس مجموعة مايكروسوفت بيل غيتس، إلى اتفاق للاستحواذ على حصة من السلسلة الكندية للفنادق الفاخرة "فور سيزنز"، لقاء 2,21 مليار دولار، حسب بيان نشر الأربعاء.

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