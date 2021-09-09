توفر نحو 100 ألف فرصة عمل للجانبين.. تطورات المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والاردن

2021/09/09 | 09:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف مدير عام هيئة المدن الصناعيَّة في وزارة الصناعة والمعادن حامد عواد محمد عن تفاصيل جديدة حول المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والاردن، مؤكدًا الوصول لاتفاق لحسم اجراءات التنفيذ.

وقال محمد في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “يس عراق”، إنه “تم الوصول إلى اتفاق لحسم إجراءات تنفيذ المدينة الاقتصادية بين العراق والأردن ضمن الحد الفاصل بينهما، وعلى بعد 500 متر من حدودهما، وشمال منفذ طريبيل الواقع في محافظة الانبار”.

واضاف أنَّ “المدينة التي ستبلغ مساحتها اربعة الاف و800 دونم بعرض 2000 متر وطول ستة الاف متر، ستنفذ بإدارة مشتركة، وستقدم التسهيلات لصناعات البلدين، كما ستوفر 50 إلى 100 الف فرصة عمل لأبناء البلدين”.

وبين محمد أنَّ “المدينة الاقتصادية تتضمن ثلاث مناطق رئيسة، هي: المدينة الصناعية، والمنطقتان الحرة، والدعم اللوجستي، بينما ستكون المساحة المقترحة لإقامة المنطقة 400 دونم داخلها وهي قابلة للتوسع مستقبلا، مع انشاء مدينة مماثلة لها بالجانب الاردني”، منوها بانه “ستتم ادارة المدينة بشكل مشترك بعد اختيار موقع لانشائها”.

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