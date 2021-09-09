2021/09/09 | 09:11 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الخدمة يحدد معايير تعيين حملة الشهادات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/09 | 09:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يحدد معايير تعيين حملة الشهادات) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يحدد معايير تعيين حملة الشهادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).