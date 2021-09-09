استقرار في أسعار النفط

2021/09/09 | 09:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن ينخفض إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 200 ألف برميل يوميًا في عام 2021.

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