إخماد حريق اندلع داخل شركة “الجلود” وسط بغداد

2021/09/09 | 09:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع داخل الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود وسط بغداد.وذكرت المديرية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة […]

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