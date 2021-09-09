2021/09/09 | 09:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل شركة الجلود وسط بغداد

اخمدت فرق الدفاع المدني، فجر اليوم الخميس حريقا اندلع داخل مخزن للأحذية في الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود في منطقة الكرادة خارج وسط بغداد .

وذكرت المديرية في بيان، أن "فرق الدفاع المدني النيران أخمدت وأبعدت خطر انتشارها إلى المخازن الملاصقة للمخزن المحترق وكذلك خطوط الانتاج القريبة بعد تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى قلب النيران وإخمادها بشكل تام دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية" .

وطلب الدفاع المدني "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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