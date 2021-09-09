2021/09/09 | 09:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ذكرت محطة “راديو ماركا” الإذاعية الإسبانية، أن الفرنسي كيليان مبابي وضع شرطا رئيسيا يعقد خطط ريال مدريد في صناعة فريق الأحلام.ويسعى النادي الملكي لصناعة فريق يحلم به طويلا في الصيف القادم، عبر ضم كل من مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني الذي سيكون متاحا في الصيف […]

ظهرت المقالة مبابي يثير المتاعب قبل وصوله رسميا إلى ريال مدريد أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبابي يثير المتاعب قبل وصوله رسميا إلى ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبابي يثير المتاعب قبل وصوله رسميا إلى ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).