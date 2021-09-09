مجلس الخدمة يكشف أعداد خريجي حملة الشهادات ويحدد معايير تعيينهم

2021/09/09 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، معايير تعيين حملة الشهادات العليا، فيما كشف عن أعدادهم وقاعدة البيانات التي يمتلكها عنهم.وذكر رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في تصريح متلفز، تابعه “المركز […]

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