شرط وحيد لأصحاب البسطات الثابتة لعدم إزالتهم

2021/09/09 | 09:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن أمين بغداد علاء معن، اليوم الأربعاء، إزالة أكثر من 19 ألف تجاوز في بغداد منذ 22 آب، فيما أكد أن الحملة مستمرة ولن تتوقف، داعيًا اصحاب البسطات الثابتة لتحويلها إلى متحركة لضمان عدم ازالتهم.

وقال معن إن “امانة بغداد رفعت أكثر من 19605 تجاوزات في العاصمة منذ انطلاق الحملة”، لافتا الى أن “الحملة مستمرة ولم تتوقف”.

وأضاف، أن “الامانة قررت عدم رفع البسطيات غير الثابتة بشرط المحافظة على نظافة المكان واخلائه بعد انتهاء العمل، وعلى أصحاب البسطيات المشيدة تحويلها إلى متحركة مع إخلاء المكان للسماح لهم بالاستمرار”.

وأشار إلى أنه “يمنع منعاً باتاً وضع أي تجاوز على الرصيف وأية مخالفة ستتم إزالتها”، موضحا أنه “لا يمكن إزالة جميع التجاوزات دفعة واحدة ونريد رفعها طوعياً وندعو الأجهزة الأمنية لدعم جهود إزالة التجاوزات”.

وبخصوص عملية تطوير ساحة الوثبة وسط بغداد كشف أنه: “سنتوجه لوضع أعمال فنية نحتية في ساحة الوثبة من بينها نصب للعالم العربي الفارابي من أعمال النحات العراقي إسماعيل فتاح الترك”.

وبخصوص ملف المجاري بين معن أن “آخر دراسة تطويرية لقطاع المجاري في العاصمة كانت بعام 1980 ونحتاج إلى موازنة لتطويرها لأن مجاري بغداد مهترئة”، مؤكدا أنه “لا صحة لدخول مليون متر مكعب من المياه الثقيلة لنهر دجلة (الصرف الصحي) يوميا”.

وأكد أن “المياه التي تصل للمواطنين نقية وعالية المعايير ولا تتأثر بأي تلوث بمياه دجلة”.

وبخصوص الأراضي الزراعية وتقطيعها بين، أن “امانة بغداد ترفض عمليات تجريف الأراضي الزراعية وبيعها كقطع”.

ورداً على سؤال بشأن موازنة المناطق المحررة نفى معن وجود أية ضغوطات لنقل موازنة المناطق المحررة لمركز الأعظمية فقط”، موضحاً أن “ما خصص ضمن الموازنة لها بلغ 10 مليارات دينار فقط”.

وبخصوص ملف قطع الأراضي أكد أنه “لم توزع أية أراضٍ لأصحاب الدرجات الخاصة ونزف بشرى لموظفي الأمانة بشمولهم بتوزيع الأراضي”.

وكشف معن عن “وضع جداول لإكساء 16 مليون متر مربع بعدد من مناطق العاصمة وننتظر التخصيصات”.

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