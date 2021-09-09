ذكرياتي مع المرحوم إسماعيل زاير في مكتب الصباح الجديد في أربيل

2021/09/09 | 10:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي حسن ما ان حطت طائرة الخطوط الجوية العراقية رحلتها في مطار أربيل التي لم ارها منذ اكثر من ثلاثين عاما مضت حتى شعرت انا وزميلي ( أبو رحومي ) حينذاك بلذعة برد قارص ، كان من المفترض ان نحسب لها حسابا في ارتداء سترة او قمصلة فوق القميص ، كانت السيارة الاوبل الزرقاء في ...

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